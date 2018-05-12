اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بقصف الجيش لمواقع الجماعات الإرهابية في درنة، وإعلان تنظيم ممقاتلي درنة حل أنفسهم، مشيرة إلى أن هذا الإعلان خدعة من قبل مقاتلي الإخوان لنفى الإرهاب عنهم من أجل التحرك دوليًا.

وأشارت صحف السبت إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لـ 11 شخصية اجتماعية يمثلون 6 قبائل من الجنوب الليبي للقاءه في طرابلس الاثنين القادم، وذلك للتباحث حول الأوضاع في الجنوب والعمل على لم شمل مكوناته الاجتماعية.

وتطرقت إلى اختتام اجتماع النساء الليبيات في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة، الذي جاء بتنظيم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتأكيدهم

على ضرورة ضمان وزيادة مشاركة الأحزاب السياسية والنساء في الانتخابات القادمة.

وبينت الصحف ترحيب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه بمساعي التهدئة في الجنوب، وإعرابه عن أمله في أن تتلوها خطوات أخرى لاستتباب الأمن بسبها.

وتحدثت عن هروب جماعى لمساجين من سجن بمركز شرطة بسبها، موضحة أن السجناء الفارين قاموا بكسر السور الخلفي للمركز، ولاذوا بالفرار، موضحة أن سبب ذلك حالة فوضى أمنية منذ سنوات،حولت حياة سكانها الى جحيم بسبب عمليات القتل والخطف التي أصبحت شبه يومية.

ورصدت صحف ليبيا ردود الفعل الاقليمية والدولية عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى مع إيران، إلى جانب الحديث عن الانتخابات العراقية