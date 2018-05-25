اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تصريح وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر، عن زيارة مرتقبة لملك المغرب محمد السادس، إلى السودان في أكتوبر المقبل.

وقالت الصحف إن وزارة الزراعة السودانية وضعت تدابير محكمة لإنجاح الموسم الزراعي بجميع ولايات السودان، بجانب التنسيق المشترك مع البنك الزراعي والبنوك الأخرى لتوفير تمويل الموسم الزراعي بالولايات لإنجاح الموسم.

ونشرت إعلان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ولفتت الانتباه إلى إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، القمة التاريخية التي كانت مقررة خلال أقل من ثلاثة أسابيع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وسلطت الضوء على رفض موسكو لنتائج تحقيق دولي أشارت إلى أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية في رحلتها رقم "إم إتش17" فوق أوكرانيا في 2014 نُقل من وحدة عسكرية روسية، مؤكدة أن هذا النوع من الأسلحة لم يعبر الحدود الروسية الأوكرانية