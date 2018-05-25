اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تصريح وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر، عن زيارة مرتقبة لملك المغرب محمد السادس، إلى السودان في أكتوبر المقبل.
وقالت الصحف إن وزارة الزراعة السودانية وضعت تدابير محكمة لإنجاح الموسم الزراعي بجميع ولايات السودان، بجانب التنسيق المشترك مع البنك الزراعي والبنوك الأخرى لتوفير تمويل الموسم الزراعي بالولايات لإنجاح الموسم.
ونشرت إعلان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
ولفتت الانتباه إلى إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، القمة التاريخية التي كانت مقررة خلال أقل من ثلاثة أسابيع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وسلطت الضوء على رفض موسكو لنتائج تحقيق دولي أشارت إلى أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية في رحلتها رقم "إم إتش17" فوق أوكرانيا في 2014 نُقل من وحدة عسكرية روسية، مؤكدة أن هذا النوع من الأسلحة لم يعبر الحدود الروسية الأوكرانية
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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