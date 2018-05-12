اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق الركن بكري حسن صالح، إن المرأة العربية قادرة على العبور بالأمة العربية لبر الأمان بمحاربتها للغلو والتطرف داخل المجتمعات وإعلاء قيم الحوار.

ونقلت عن تقرير لقوات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، أن مناوشات محدودة النطاق وقعت في منطقة جبل مرة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.

وأبرزت صحف السبت اتفاق السودان وإندونيسيا أمس، على تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، لزيادة حجم التبادل التجاري.

ونشرت إعلان مركز الإعلام الأمني العراقي أمس، مقتل 40 قياديًا كبيرًا من تنظيم داعش الإرهابي بغارة جوية، استهدفت اجتماعًا لهم.

وأخبرت عن تمكن قوات الجيش الليبي الوطني، أمس من إحباط محاولة التفاف مجموعة من العناصر الإرهابية على القوات المسلحة بمحور الحيلة جنوب مدينة درنة.

ولفتت الصحف الانتباه إلى مصرع 41 من قوات الأمن الأفغانية على الأقل في قتال عنيف بإقليم فرح غرب أفغانستان.

وأشارت إلى ترحيب كوريا الجنوبية والصين أمس، بتحديد موعد ومكان القمة المزمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وعرجت صحف السودان على تقديم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استقالته أمس.