اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على إعلان الجيش الحرب لتحرير الموانئ النفطية، إذ استهدفت القوات الجوية بشكل رسمي رتلاً عسكرياً وسيارتين آخرتين محملتين بالذخيرة، مشيرة إلى بيان الجيش وتحذيره المواطنين القاطنين في منطقة راس لانوف و سرت عدم الاقتراب من مواقع الاشتباكات العسكرية.
ونقلت الصحف استبعاد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، إجراء أيّ انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن غياب المصالحة الوطنية يعد أهم التحديات أمام هذه الاستحقاقات.
وتطرقت إلى تحذير رئيس مؤسسة النفط الليبي من النتائج الكارثية لإقدام الميليشيات الخارجة عن القانون على الهجوم على الهلال النفطي، والمخاوف من حدوث خسائر كبيرة قد تصل إلى المليارات.
وبينت حالة الهلع والزحام الذي شهدته محطات الوقود في العاصمة الكبرى وضواحيها بسبب النقص الحاد وإغلاق عدد منها فى وجه المواطنيين.
ورصدت الإدانات الدولية والإقليمية الواسعة للهجوم الذي تعرض له ميناءا السيدا ورأس لانوف من قبل ميليشيات خارجة عن القانون ، داعين إلى ضروة إبعاد موانئ إنتاج النفط وتصديره عن الصراع السياسي.
وتابعت الصحف الانتصارات التي يحققها جيش الشرعية اليمني بدعم من التحالف العربي في مواجهته مع الميليشيات الانقلابية وتمكنه من دخول مطار الحديدة.
GMT 09:45 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد
GMT 09:42 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاحد
GMT 09:40 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد
GMT 11:30 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 11:27 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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