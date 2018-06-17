اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على إعلان الجيش الحرب لتحرير الموانئ النفطية، إذ استهدفت القوات الجوية بشكل رسمي رتلاً عسكرياً وسيارتين آخرتين محملتين بالذخيرة، مشيرة إلى بيان الجيش وتحذيره المواطنين القاطنين في منطقة راس لانوف و سرت عدم الاقتراب من مواقع الاشتباكات العسكرية.

ونقلت الصحف استبعاد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، إجراء أيّ انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن غياب المصالحة الوطنية يعد أهم التحديات أمام هذه الاستحقاقات.

وتطرقت إلى تحذير رئيس مؤسسة النفط الليبي من النتائج الكارثية لإقدام الميليشيات الخارجة عن القانون على الهجوم على الهلال النفطي، والمخاوف من حدوث خسائر كبيرة قد تصل إلى المليارات.

وبينت حالة الهلع والزحام الذي شهدته محطات الوقود في العاصمة الكبرى وضواحيها بسبب النقص الحاد وإغلاق عدد منها فى وجه المواطنيين.

ورصدت الإدانات الدولية والإقليمية الواسعة للهجوم الذي تعرض له ميناءا السيدا ورأس لانوف من قبل ميليشيات خارجة عن القانون ، داعين إلى ضروة إبعاد موانئ إنتاج النفط وتصديره عن الصراع السياسي.

وتابعت الصحف الانتصارات التي يحققها جيش الشرعية اليمني بدعم من التحالف العربي في مواجهته مع الميليشيات الانقلابية وتمكنه من دخول مطار الحديدة.