اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم موافقة البرلمان الباكستاني على ضم منطقة القبائل الباكستانية إلى إقليم خيبر بختونخواه في خطوة طال انتظارها لمنح سكان القبائل حقوقاً متساوية.
وتابعت تطورات الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات القادمة.
وأخبرت عن بقاء خمسة أيام فقط على انتهاء ولاية الحكومة والبرلمان الحالي ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات العامة.
وعرجت على سعي باكستان للحصول على قروض من الصين لدعم اقتصادها الوطني والاحتفاظ على احتياطي العملة الصعبة.
وحذرت من إمكانية تعرض المناطق الجنوبية من باكستان لموجة حر أخرى خلال الأيام القادمة.
واهتمت بإدانة البرلمان الباكستاني بشدة انتهاك القوات الهندية لسيادة الحدود الباكستانية واستمرارها في قصف المناطق المأهولة بالسكان عبر الحدود ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الباكستانيين خلال الأيام الماضية.
وأخبرت صحف باكستان عن مقتل 12 جندياً أفغانياً في هجوم شنّته حركة طالبان على مقر عسكري بولاية فارياب شمال أفغانستان
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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