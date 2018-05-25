اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم موافقة البرلمان الباكستاني على ضم منطقة القبائل الباكستانية إلى إقليم خيبر بختونخواه في خطوة طال انتظارها لمنح سكان القبائل حقوقاً متساوية.

وتابعت تطورات الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات القادمة.

وأخبرت عن بقاء خمسة أيام فقط على انتهاء ولاية الحكومة والبرلمان الحالي ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات العامة.

وعرجت على سعي باكستان للحصول على قروض من الصين لدعم اقتصادها الوطني والاحتفاظ على احتياطي العملة الصعبة.

وحذرت من إمكانية تعرض المناطق الجنوبية من باكستان لموجة حر أخرى خلال الأيام القادمة.

واهتمت بإدانة البرلمان الباكستاني بشدة انتهاك القوات الهندية لسيادة الحدود الباكستانية واستمرارها في قصف المناطق المأهولة بالسكان عبر الحدود ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الباكستانيين خلال الأيام الماضية.

وأخبرت صحف باكستان عن مقتل 12 جندياً أفغانياً في هجوم شنّته حركة طالبان على مقر عسكري بولاية فارياب شمال أفغانستان