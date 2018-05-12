اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد فلسطينيين وإصابة المئات بجروح مختلفة، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الكبرى.

وأشارت صحف السبت إلى أقوال ر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود.

وسلطت الضوء على مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، مجلس الأمن الدولي بإدانة كل من المحاولة الجبانة للمستوطنين إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة في قرية دوما جنوب محافظة نابلس فجر أمس، وإدانة جرائم الاحتلال ضد مسيرات العودة، وبالإسراع في توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسعي بجهد لتأمين الحماية الدولية -بما في ذلك الحلول الدائمة- لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة حقهم في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضمان آلية تمويل منتظم للأونروا لضمان توفير المساعدات الإنسانية والحماية الدولية لجميع الفلسطينيين المهجرين قسرًا.