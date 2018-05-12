اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد فلسطينيين وإصابة المئات بجروح مختلفة، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الكبرى.
وأشارت صحف السبت إلى أقوال ر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود.
وسلطت الضوء على مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، مجلس الأمن الدولي بإدانة كل من المحاولة الجبانة للمستوطنين إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة في قرية دوما جنوب محافظة نابلس فجر أمس، وإدانة جرائم الاحتلال ضد مسيرات العودة، وبالإسراع في توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.
وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسعي بجهد لتأمين الحماية الدولية -بما في ذلك الحلول الدائمة- لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة حقهم في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضمان آلية تمويل منتظم للأونروا لضمان توفير المساعدات الإنسانية والحماية الدولية لجميع الفلسطينيين المهجرين قسرًا.
GMT 09:49 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 09:48 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 09:44 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
GMT 09:42 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 09:41 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
أرسل تعليقك