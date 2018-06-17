اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان الجيش اليمني أمس تحرير مطار الحديدة الدولي من قبضة الميليشيات الحوثية وتطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.

وواكبت الصحف وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أمس إلى صنعاء، في مهمة دبلوماسية طارئة تهدف إلى تجنيب مدينة الحديدة في غرب اليمن الحرب التي تدور عند مشارفها.

وأخبرت عن تعثر محادثات السلام بين حكومة نيكاراجوا ومؤسسات المجتمع المدني المحلية لإنهاء اضطرابات سياسية مستمرة منذ شهرين بعد أن رفضت الحكومة دعوات لإجراء تحقيق دولي في أعمال العنف التي خلفت ١٧٠ قتيلاً‭ ‬أثناء الاحتجاجات.

وأشارت صحف الأحد إلى تأكيد الرئاسة الفلسطينية أن الحديث عن جولة أمريكية جديدة لدول المنطقة بهدف بحث ما يسمى "صفقة القرن" هي مضيعة للوقت وسيكون مصيرها الفشل.

وتابعت الغارات الجوية التي شنتها قوات الجيش الليبي ضد جماعات مسلحة حاولت مهاجمة ميناء رأس لانوف والسدرة شرق البلاد.

ولفتت الانتباه إلى إعلان الصين أمس عن فرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة ٥٠ مليار دولار، ردًا على التعريفات الأمريكية الجديدة.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل زعيم جماعة طالبان الباكستانية الذي يدعى "الملا فضل الله"، في ضربة جوية أمريكية أفغانية في أفغانستان.