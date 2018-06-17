اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان الجيش اليمني أمس تحرير مطار الحديدة الدولي من قبضة الميليشيات الحوثية وتطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.
وواكبت الصحف وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أمس إلى صنعاء، في مهمة دبلوماسية طارئة تهدف إلى تجنيب مدينة الحديدة في غرب اليمن الحرب التي تدور عند مشارفها.
وأخبرت عن تعثر محادثات السلام بين حكومة نيكاراجوا ومؤسسات المجتمع المدني المحلية لإنهاء اضطرابات سياسية مستمرة منذ شهرين بعد أن رفضت الحكومة دعوات لإجراء تحقيق دولي في أعمال العنف التي خلفت ١٧٠ قتيلاً أثناء الاحتجاجات.
وأشارت صحف الأحد إلى تأكيد الرئاسة الفلسطينية أن الحديث عن جولة أمريكية جديدة لدول المنطقة بهدف بحث ما يسمى "صفقة القرن" هي مضيعة للوقت وسيكون مصيرها الفشل.
وتابعت الغارات الجوية التي شنتها قوات الجيش الليبي ضد جماعات مسلحة حاولت مهاجمة ميناء رأس لانوف والسدرة شرق البلاد.
ولفتت الانتباه إلى إعلان الصين أمس عن فرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة ٥٠ مليار دولار، ردًا على التعريفات الأمريكية الجديدة.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل زعيم جماعة طالبان الباكستانية الذي يدعى "الملا فضل الله"، في ضربة جوية أمريكية أفغانية في أفغانستان.
GMT 09:47 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد
GMT 09:42 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاحد
GMT 09:40 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد
GMT 11:30 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 11:27 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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