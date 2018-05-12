اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مشاركة الآلاف من الأردنيين في منطقة سويمة على الحدود الأردنية الفلسطينية في مسيرة العودة بمناسبة مرور 70 عامًا على النكبة.

وتابعت مسيرات العودة للأسبوع السابع على التوالي في قطاع غزة وما أعقبها من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد مواطن فلسطيني وأصابه 167 آخرون.

واهتمت صحف السبت بدعوة وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان لبشار الاسد، إلى طرد الايرانيين من سوريا، وذلك غداة تصعيد عسكري غير مسبوق بين إيران وإسرائيل في سوريا.

وسلطت الضوء على تراجع روسيا بعد زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو هذا الأسبوع، عن إمداد سوريا بصواريخ إس-300 أرض جو المتطورة.

وتابعت الصحف ردود الفعل حيال الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، والدعوات الروسية والأوروبية للإبقاء على الاتفاق، في وقت يبدأ وزير الخارجية الإيراني اليوم، جولة دبلوماسية في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، بعد المخاوف الدولية التي آثارها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على الساحة السورية.

واهتمت صحف الأردن، ببدء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب العراقي اليوم، وسط تحذير للسفارة الاميركية في بغداد من هجمات قد تستهدف مراكز اقتراع جميع أنحاء العراق وتحديدًا في بغداد خلال التصويت العام، فيما اتخذت القوات العراقية إجراءات مشددة للحد من هذه التهديدات