اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود رئاسة حكومة الوفاق من أجل عودة النازحين وأهالي مدينة تاورغاء، موضحة أنه تم بحث الترتيبات كافة مع اللجان المكلفة من أجل عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم بعد معاناة استمرت سبع سنوات والوقوف على ماتحتاجه المدينة من مطالبات وجهود لإعادة البنية التحتية لإعادتهم في أقرب وقت.
وأشارت إلى اعتزام مجلس الأمن الدولي عقد حوار حول الملف الليبي مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، خلال الشهرين المقبلين.
مبينة أن الحوار يهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة على أفضل وجه وجمع الأطراف، لافتة إلى أن اجتماع باريس بشأن ليبيا كان مفيدًا لأنه تطرق إلى كل القضايا وحدد الطريق الممكنة للتقدم.
ونوهت صحف الثلاثاء إلى تأكيد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، أن بلاده تعتبر أن النفط الليبي يخص كل الشعب الليبي.
كما نقلت إدانة السفارة الأمريكية لدى ليبيا بأشد العبارات الهجمات التي نفذها آمر حرس المنشآت النفطية إبراهيم جضران وحلفاؤه من المعارضة التشادية على ميناءي رأس لانوف والسدرة.
ونوهت صحف ليبيا إلى دعوة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى مواصلة الجهود على المستوى الأوروبي لبسط الاستقرار في ليبيا.
GMT 09:41 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:39 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:37 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:36 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:34 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
أرسل تعليقك