اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود رئاسة حكومة الوفاق من أجل عودة النازحين وأهالي مدينة تاورغاء، موضحة أنه تم بحث الترتيبات كافة مع اللجان المكلفة من أجل عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم بعد معاناة استمرت سبع سنوات والوقوف على ماتحتاجه المدينة من مطالبات وجهود لإعادة البنية التحتية لإعادتهم في أقرب وقت.

وأشارت إلى اعتزام مجلس الأمن الدولي عقد حوار حول الملف الليبي مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، خلال الشهرين المقبلين.

مبينة أن الحوار يهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة على أفضل وجه وجمع الأطراف، لافتة إلى أن اجتماع باريس بشأن ليبيا كان مفيدًا لأنه تطرق إلى كل القضايا وحدد الطريق الممكنة للتقدم.

ونوهت صحف الثلاثاء إلى تأكيد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، أن بلاده تعتبر أن النفط الليبي يخص كل الشعب الليبي.

كما نقلت إدانة السفارة الأمريكية لدى ليبيا بأشد العبارات الهجمات التي نفذها آمر حرس المنشآت النفطية إبراهيم جضران وحلفاؤه من المعارضة التشادية على ميناءي رأس لانوف والسدرة.

ونوهت صحف ليبيا إلى دعوة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى مواصلة الجهود على المستوى الأوروبي لبسط الاستقرار في ليبيا.