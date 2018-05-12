اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على المشاورات الدبلوماسية التي يبدأها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الجاري مع حلفاء بلاده في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لإقناعهم بالضغط على إيران، من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات.
وواكبت تطورات الأوضاع في الأرضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في شرق قطاع غزة.
وعرجت صحف السبت على إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لجولة مواجهة ثانية مع قوات إيران في سوريا.
وتطرقت إلى الوضع في الأراضي اليمنية، لافتة إلى سيطرة الجيش الوطني اليمني على منطقة كهبوب الجبلية على الحدود بين لحج وتعز جنوب غرب اليمن.
وأفادت صحف مصر أن 24 مليون عراقي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم، للتصويت على برلمان عراقي مكون من 239 نائبًا سيتولى بدوره تسمية رئيس البلاد وتشكيل حكومة للسنوات الأربع المقبلة.
GMT 09:49 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 09:48 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 09:46 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 09:44 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
GMT 09:41 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
أرسل تعليقك