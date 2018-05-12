اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على المشاورات الدبلوماسية التي يبدأها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الجاري مع حلفاء بلاده في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لإقناعهم بالضغط على إيران، من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأرضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في شرق قطاع غزة.

وعرجت صحف السبت على إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لجولة مواجهة ثانية مع قوات إيران في سوريا.

وتطرقت إلى الوضع في الأراضي اليمنية، لافتة إلى سيطرة الجيش الوطني اليمني على منطقة كهبوب الجبلية على الحدود بين لحج وتعز جنوب غرب اليمن.

وأفادت صحف مصر أن 24 مليون عراقي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم، للتصويت على برلمان عراقي مكون من 239 نائبًا سيتولى بدوره تسمية رئيس البلاد وتشكيل حكومة للسنوات الأربع المقبلة.