اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، اتصال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.
ونشرت أعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رصد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لصاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة نجران، سقط أحدهما داخل الأراضي اليمنية، في حين سقط الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان.
وتابعت صحف السبت استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابه 618 بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.
وسلطت الضوء على مباحثات رئيسا هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ، التي تناولت الأزمة السورية والوضع الأمني في أوروبا.
واهتمت صحف الأردن بانتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة ،كلا من ألمانيا وجنوب إفريقيا وبلجيكا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين، تبدأ في الأول من يناير 2019 م.
GMT 09:39 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 09:34 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
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GMT 08:18 2018 السبت ,02 حزيران / يونيوإهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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