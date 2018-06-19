اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب السياسية لخوض مرحلة الانتخابات العامة المقررة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
واهتمت بأنباء اعتقال الشرطة الباكستانية قيادي بارز في حركة طالبان باكستان أثناء محاولته الهروب خارج باكستان عبر مطار بيشاور الدولي .
وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء أزمة نقص الطاقة وأزمة المياه التي تواجهها باكستان بشدة .
وتابعت تطورات الوضع الأمني الراهن في باكستان ونجاح قوات الأمن الباكستانية في إحباط عدد من الأعمال الإرهابية خلال عطلة عيد الفطر .
وسلطت الضوء على التعاون القائم بين باكستان والصين لدعم الأمن الإقليمي ، واستمرار البلدين في تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك الذي يهدف إلى ربط جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية.
إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، ورفض حركة طالبان تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية بعد انقضاء أيام العيد.
وأخبرت عن وفاة نحو سبعين شخصاً وتضرر المئات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية في مناطق متفرقة من الهند.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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