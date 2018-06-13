اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، توقيع كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون, إثر قمة ثنائية جمعتهما أمس في سنغافورة, على وثيقة مشتركة شاملة تتعهد بموجبها الولايات المتحدة الامريكية بتوفير ضمانات أمنية لكوريا الشمالية والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية, مشيرة إلى أن الزعيم الكوري أكد التزامه بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وفي الملف الليبي.. أخبرت عن مقتل واصابة عدد كبير من المدنيين في هجوم انتحاري مزدوج وقع في منطقة شيحا التابعة لمدينة درنة أمس، في وقت تسجل فيه القوات الليبية تقدمًا كبيرًا لتحرير ما تبقى من المدينة من سيطرة الإرهابيين.
ولفتت صحف الأربعاء في سياق متصل إلى تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل, ملمحة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تسعى فيه ليبيا إلى إلغاء الحظر الدولي بهدف تيسير جهودها في مكافحة الإرهاب.
فلسطينيًا.. نقلت اليوميات التونسية نفي الحكومة الفلسطينية أمس، فرضها إجراءات عقابية على قطاع غزة مجددة مطالبتها حركة حماس بالتخلي عن سيطرتها على القطاع وإنهاء الانقسام.
وألقت صحف تونس الضوء على ترحيب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بإعلان حركة طالبان عن وقف مؤقت لإطلاق النار وذلك على خلفية خطوة مماثلة سابقة اتخذتها الحكومة الأفغانية.
GMT 10:05 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء
GMT 10:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
GMT 09:38 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 09:22 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 09:19 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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