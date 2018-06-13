اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، توقيع كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون, إثر قمة ثنائية جمعتهما أمس في سنغافورة, على وثيقة مشتركة شاملة تتعهد بموجبها الولايات المتحدة الامريكية بتوفير ضمانات أمنية لكوريا الشمالية والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية, مشيرة إلى أن الزعيم الكوري أكد التزامه بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وفي الملف الليبي.. أخبرت عن مقتل واصابة عدد كبير من المدنيين في هجوم انتحاري مزدوج وقع في منطقة شيحا التابعة لمدينة درنة أمس، في وقت تسجل فيه القوات الليبية تقدمًا كبيرًا لتحرير ما تبقى من المدينة من سيطرة الإرهابيين.

ولفتت صحف الأربعاء في سياق متصل إلى تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل, ملمحة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تسعى فيه ليبيا إلى إلغاء الحظر الدولي بهدف تيسير جهودها في مكافحة الإرهاب.

فلسطينيًا.. نقلت اليوميات التونسية نفي الحكومة الفلسطينية أمس، فرضها إجراءات عقابية على قطاع غزة مجددة مطالبتها حركة حماس بالتخلي عن سيطرتها على القطاع وإنهاء الانقسام.

وألقت صحف تونس الضوء على ترحيب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بإعلان حركة طالبان عن وقف مؤقت لإطلاق النار وذلك على خلفية خطوة مماثلة سابقة اتخذتها الحكومة الأفغانية.