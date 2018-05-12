اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على ملامح التكتلات النيابية، التي بدأت ترتسم لتوضح خريطة تركيب البرلمان اللبناني الجديد، عشية انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في العشرين من الشهر الجاري .
وتابعت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية، مبرزة القصف العنيف الذي شنته قوات نظام الأسد أمس، على مدينة درعا جنوب البلاد، وخلّف عشرات الجرحى، أغلبهم من المدنيين، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأخبرت صحف السبت عن سقوط شهيدين وإصابة نحو ٥٠٠ فلسطيني أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، لمسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة المحاصر.
ولفتت إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة أمس، لمساندة القوات الليبية التي تخوض معارك طاحنة ضدَّ الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تسيطر على مدينة درنة شرق ليبيا.
وأوردت الصحف تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية الجارية .
وأشارت إلى الخطة الأمنية المشددة التي تنفذها القوات الأمنية العراقية، بهدف توفير الحماية لمراكز الاقتراع أثناء عملية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق اليوم.
وتطرقت صحف لبنان إلى الإنفجار الإرهابي الذي استهدف محطة للحافلات بمنطقة بانو شمال غرب باكستان أمس، وأسفر عن مصرع شرطي وإصابة ثلاثة عشر شخصًا.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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