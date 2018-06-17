اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بخبر استقبال الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بمدينة عنتبي اليوغندية لمبعوث الرئيس السوداني وزير الخارجية الدرديري محمد احمد الذي أطلع الرئيس اليوغندي على مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان .

وأبرزت إشادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية التي قدمت من أجل ذلك وفي سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن .

وتطرقت الى تأكيد وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس ، أن كانبيرا لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة .

ولفتت الانتباه إلى تمكن الجيش الليبي من حصار العناصر المسلحة التي هاجمت مناطق الهلال النفطي واستعداده لشن هجوم معاكس كبير بعد وصول تعزيزات كبيرة . واخبرت عن انقاذ خفر السواحل الإسباني 933 مهاجراً، وانتشال أربع جثث في البحر المتوسط أمس وأمس الأول، مع تأهب البلاد لوصول سفينة إنقاذ خيرية بعد منعها من الرسو في إيطاليا ومالطا .