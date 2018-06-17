اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بخبر استقبال الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بمدينة عنتبي اليوغندية لمبعوث الرئيس السوداني وزير الخارجية الدرديري محمد احمد الذي أطلع الرئيس اليوغندي على مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان .
وأبرزت إشادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية التي قدمت من أجل ذلك وفي سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن .
وتطرقت الى تأكيد وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس ، أن كانبيرا لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة .
ولفتت الانتباه إلى تمكن الجيش الليبي من حصار العناصر المسلحة التي هاجمت مناطق الهلال النفطي واستعداده لشن هجوم معاكس كبير بعد وصول تعزيزات كبيرة . واخبرت عن انقاذ خفر السواحل الإسباني 933 مهاجراً، وانتشال أربع جثث في البحر المتوسط أمس وأمس الأول، مع تأهب البلاد لوصول سفينة إنقاذ خيرية بعد منعها من الرسو في إيطاليا ومالطا .
GMT 09:47 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد
GMT 09:45 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد
GMT 09:42 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاحد
GMT 11:30 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 11:27 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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