اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بتأكيدات العاهل الأردني عبدالله الثاني أن القدس هي مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، ووجوب تسوية قضيتها ضمن قضايا الوضع النهائي، مضيفا أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأشارت إلى أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية بامتياز .

ورصدت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التي قالت إن جولة كوشنير صهر ترمب ومبعوثه الى المنطقة تأتي في سياق التهرب من قضايا السلام الأساسية خدمة لأطماع إسرائيل الاحتلالية والإقليمية.

وتابعت صحف الصباح اهتمامًا بإصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 44 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين ، منذ بداية شهر يونيو الجاري.