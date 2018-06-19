اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حول اليمن، منوهة بأن المبعوث الدولي الخاص مارتن جريفيث عرض خلالها تفاصيل خطته الشاملة للسلام في اليمن.

وتحدثت عن شن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، تسع غارات على ما وصفها بأهداف عسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة، بزعم مواجهة إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية اتهمت إسرائيل، بالتصعيد في القطاع بحجج واهية وكاذبة.

وأخبرت عن مقتل نحو 52 شخصا من بينهم ٣٨ عنصراً على الأقل من المقاتلين الموالين للنظام السوري في ضربة جوية مجهولة استهدفت أحد مواقعهم في البوكمال بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

ولفتت الانتباه إلى تحذير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من احتمال تعرض البلاد إلى كارثة بيئية حال امتداد الحرائق التي اندلعت في خزاني نفط بميناء "راس لانوف"‬ إلى خزانات أخرى وهو الأمر الذي سيعطل أيضا أي صادرات النفط من الميناء.

وأفادت صحف مصر بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيشارك في المؤتمر الثالث للأمن والاستقرار، المقرر انعقاده في جزيرة رودوس اليونانية الخميس المقبل، بمشاركة وزراء خارجية عرب وأوروبيين وممثلين عن المنظمات الدولية. ‬