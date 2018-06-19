اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حول اليمن، منوهة بأن المبعوث الدولي الخاص مارتن جريفيث عرض خلالها تفاصيل خطته الشاملة للسلام في اليمن.
وتحدثت عن شن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، تسع غارات على ما وصفها بأهداف عسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة، بزعم مواجهة إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية اتهمت إسرائيل، بالتصعيد في القطاع بحجج واهية وكاذبة.
وأخبرت عن مقتل نحو 52 شخصا من بينهم ٣٨ عنصراً على الأقل من المقاتلين الموالين للنظام السوري في ضربة جوية مجهولة استهدفت أحد مواقعهم في البوكمال بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.
ولفتت الانتباه إلى تحذير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من احتمال تعرض البلاد إلى كارثة بيئية حال امتداد الحرائق التي اندلعت في خزاني نفط بميناء "راس لانوف" إلى خزانات أخرى وهو الأمر الذي سيعطل أيضا أي صادرات النفط من الميناء.
وأفادت صحف مصر بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيشارك في المؤتمر الثالث للأمن والاستقرار، المقرر انعقاده في جزيرة رودوس اليونانية الخميس المقبل، بمشاركة وزراء خارجية عرب وأوروبيين وممثلين عن المنظمات الدولية.
GMT 09:43 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:41 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:37 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:36 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:34 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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