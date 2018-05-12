اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمشهد السياسي في تونس في ضوء الانتخابات البلدية التي جرت الأحد الماضي والاجتماع المنتظر غدًا للجنة رؤساء وثيقة قرطاج للنظر في النقاط الخلافية المرحلة من قبل لجنة الخبراء في علاقة بالإصلاح التربوي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل ومراجعة القانون الانتخابي والتحوير الوزاري وهيكلة الحكومة.

وكتبت صحف السبت في الشأن الليبي عن مساعي عديدة للمصالحة الليبية تمت خلال الفترات الماضية برعاية مشايخ وأعيان القبائل والفاعلين الليبيين في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية من أجل التحضير للمؤتمر الوطني الجامع.

وتوجه اهتمام الصحف نحو العراق، حيث بدأ العراقيون اليوم، التوجه إلى صناديق الاقتراح لانتخاب برلمان عراقي جديد هو الرابع منذ عام 2003 م، سيتولى بدوره تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة للأعوام الأربعة المقبلة .

وانبأت الصحف عن مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات الآخرين بالرصاص الحي والاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في إطار مسيرات العودة الكبرى

وتناولت صحف تونس في تقارير إقليمية ودولية أخرى، بينها مقتل العشرات من قوات الأمن الأفغانية في قتال ضد حركة طالبان غرب البلاد, وترحيب دولي بعد تحديد موعد انعقاد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي كيم جونغ التي ستحتضنها سنغافورة في الـ 12 من يونيو القادم, وتوقيع الكويت والفليبين اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية.