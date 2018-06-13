اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها إقليم فزان خلال لقاؤه عدد من نواب المجلس .

واهتمت بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مشيرة إلى قصف سلاح الجو عدة أماكن جنوب سرت في المنطقة الوسطى بعد أن تم رصد ومتابعة لعصابات تنظيم القاعدة الإرهابي. وعرجت على لقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك،وبحثه تطورات فى ليبيا بنيويورك، مشددًا على أهمية تكثيف العمل بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، لمرافقة الأطراف الليبية بغية استكمال العملية السياسية في ليبيا، وتنفيذ مجمل الاستحقاقات المتبقية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وتطرقت إلى التوتر الحادث بين ايطاليا وفرنسا عقب إغلاق ايطاليا موانئها في وجه سفينة مهاجرين قادمين من ليبيا.