اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها إقليم فزان خلال لقاؤه عدد من نواب المجلس .
واهتمت بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مشيرة إلى قصف سلاح الجو عدة أماكن جنوب سرت في المنطقة الوسطى بعد أن تم رصد ومتابعة لعصابات تنظيم القاعدة الإرهابي. وعرجت على لقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك،وبحثه تطورات فى ليبيا بنيويورك، مشددًا على أهمية تكثيف العمل بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، لمرافقة الأطراف الليبية بغية استكمال العملية السياسية في ليبيا، وتنفيذ مجمل الاستحقاقات المتبقية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.
وتطرقت إلى التوتر الحادث بين ايطاليا وفرنسا عقب إغلاق ايطاليا موانئها في وجه سفينة مهاجرين قادمين من ليبيا.
GMT 10:05 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء
GMT 10:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
GMT 09:41 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء
GMT 09:22 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 09:19 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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