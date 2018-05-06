علق الإعلامي عمرو أديب، على تهديدات تنظيم داعش باستهداف مونديال كأس العالم 2018 والذي سيقام في روسيا الشهر المقبل، قائلًا: «داعش بتقول هنقتلهم جميعًا، وعملية التأمين الروسية هتكون من أصعب ما يمكن».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن تنظيم «داعش» الإرهابي أصدر بيانات تهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونشر صورة لأحد الملثمين يقوم بقتل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على الإنترنت، معقبًا: «روسيا مش بس هتأمن المنتخبات، دي لازم تأمن الشخصيات الكبيرة بشكل خاص جدًا مثل رونالدو وميسي وسواريز وزيدان وكل اللاعبين الكبار».

وأشار إلى أن تأمين كأس العالم هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، نظرًا لما أصبح عليه «داعش» من انتشار في جميع أنحاء العالم، متابعًا أن المنافسة في كأس العالم المقبل لم يقتصر فقط على الجانب الكروي فقط، بل والتأميني أيضًا.

ووجه تنظيم «داعش» الإرهابي، مارس الماضي، تهديدات للقيام بعمليات هجومية لبطولة كأس العالم 2018 المقررة إقامتها في روسيا، ونشره إعلانًا وضع فيه صورة خيالية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.