علق الإعلامي عمرو أديب، على تهديدات تنظيم داعش باستهداف مونديال كأس العالم 2018 والذي سيقام في روسيا الشهر المقبل، قائلًا: «داعش بتقول هنقتلهم جميعًا، وعملية التأمين الروسية هتكون من أصعب ما يمكن».
وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن تنظيم «داعش» الإرهابي أصدر بيانات تهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونشر صورة لأحد الملثمين يقوم بقتل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على الإنترنت، معقبًا: «روسيا مش بس هتأمن المنتخبات، دي لازم تأمن الشخصيات الكبيرة بشكل خاص جدًا مثل رونالدو وميسي وسواريز وزيدان وكل اللاعبين الكبار».
وأشار إلى أن تأمين كأس العالم هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، نظرًا لما أصبح عليه «داعش» من انتشار في جميع أنحاء العالم، متابعًا أن المنافسة في كأس العالم المقبل لم يقتصر فقط على الجانب الكروي فقط، بل والتأميني أيضًا.
ووجه تنظيم «داعش» الإرهابي، مارس الماضي، تهديدات للقيام بعمليات هجومية لبطولة كأس العالم 2018 المقررة إقامتها في روسيا، ونشره إعلانًا وضع فيه صورة خيالية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
GMT 11:03 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس
GMT 14:34 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 09:06 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو"إم بي سي" تنافس الـ"دى إم سي" في العرض الحصري لمسلسلات رمضان
GMT 18:42 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
GMT 14:01 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانإصابة الصحافية لانا شاهين بالاختناق بقنابل الغاز خلال تغطيتها فعاليات "مسيرة العودة" شرق خانيونس
ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
أرسل تعليقك