اهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم- تأكيدات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال المؤتمر الصحفي المشترك ،مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد اختتام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية وقرار نقل السفارة الأميركية للقدس، على أنه لا أحد يستطيع أن يشكك في موقف المملكة العربية السعودية الداعم للقضية الفلسطينية منذ الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله .

وأشارت إلى تكلّيف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة القرار الأمريكي أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أو نقل سفارتها إليها بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على أداء عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس، وبلداتها، وضواحيها، ومن داخل أراضي العام 1948صلاة الفجر أمس الخميس، برحاب المسجد الأقصى ، بالإضافة الى مشاركة مماثلة بصلاتي العشاء، والتراويح.

وأولت اهتمامًا باقتحام 62 مستوطنا، أول أيام شهر رمضان، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .