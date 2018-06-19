اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا الى حل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وسلطت الضوء على اجتماع مجلس الوزراء الأردني الذي ناقش عدد من القضايا الحكومية المتوقع الاعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وتابعت الصحف الاتصالات التي يجريها الأردن، مع الولايات المتحدة وروسيا لضمان عدم تفجر القتال في جنوب سوريا، وتأكيد التزام الأطراف الثلاثة بحماية اتفاق خفض التصعيد، في وقت تتصاعد نذر لجوء الجيش السوري إلى عملية عسكرية واسعة لتطهير الجنوب السوري من التنظيمات المسلحة.

وفي ذات السياق تابعت مقتل 35 مقاتلا موالي للنظام السوري في غارة جوية في شرق سوريا قرب الحدود العراقية.

واهتمت باستشهاد طفل فلسطيني متأثرا بحراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة قبل عدة أيام ، في وقت أستأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة.

وتابعت تاكيد الإمارات العربية المتحدة ، بان الهجوم باتجاه ميناء الحديدة لن يتوقف إلا إذا انسحب المتمردون الحوثيين من المدينة من دون شرط، في وقت تتواصل مهمة مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء لمحاولة التوصل إلى تسوية.

ونشرت اعلان تاسيس المؤتمر الوطني لإنقاذ العراق بمشاركة تيارات سياسية مقاطعة للإنتخابات والعملية السياسية.

وواكبت تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ألا تصبح بلاده تحت ادارته مخيما للمهاجرين و لا مكانا لاحتجازهم.