اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، فرض السلطات الباكستانية قيودًا على تحركات ونشاط الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في باكستان ردًا على قيود مماثلة فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدبلوماسيين الباكستانيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأخبرت عن الانفجار الذي استهدف سيارة دورية لقوات الشرطة الباكستانية في منطقة بانو شمال غرب باكستان وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة عشر شخصًا.

وتناقلت صحف السبت تصريح وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان الذي حمّل الهند مسؤولية دعم الإرهاب في بلاده.

وأشارت إلى استياء باكستان إزاء فشل الأمم المتحدة في إقرار "عمر خالد خرساني" زعيم منظمة "جماعة الأحرار" الإرهابية المنشقة عن حركة طالبان باكستان في قائمة الإرهابيين الدولية.

إقليميًا.. تطرقت الصحف إلى تحذير الأمم المتحدة من ازدياد معدل الهجمات الإرهابية على مواقع تسجيل الناخبين في أفغانستان.

وأشارت أيضًا إلى ارتفاع نسبة الجرائم الاجتماعية في الهند رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الهندية لاحتواء تلك الجرائم.

وعرجت إلى القمة التي ستعقد في سنغافورة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لمناقشة سبل تعزيز الأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وتناقلت صحف باكستان دعوة بريطانيا للسلطات العسكرية في ميانمار إلى احترام القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية للبلاد.