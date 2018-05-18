اهم اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، مواقف القوى السياسية اللبنانية التي بدأت تتبلور بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 مايو الجاري .

وأشارت إلى اجماع وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماعهم الطارئ الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية، بالقاهرة أمس، على المطالبة بتحقيق دولي مستقل في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبطلان القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة .

وتابعت الصحف المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية مبرزة القصف الجوي العنيف الذي شنته مقاتلات نظام الأسد أمس، على مناطق في بلدة كفرزيتا الواقعة في القطاع الشمالي من ريف حماة، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

ولفتت الانتباه إلى المباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية .

وتناقلت صحف الصباح، نبأ تمكن الجيش الوطني اليمني مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس، من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرض بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد وتكبيد المليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة .

وأخبرت عن حملة الاعتقالات التعسفيّة التي شنتها قوات الاحتلال أمس، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين .

وواكبت تطورات الحملة العسكرية التي يشنّها الجيش الليبي، لطرد الجماعات الارهابية من مدينة درنة شرق البلاد .

وتطرقت صحف لبنان إلى مقتل وإصابة 15 مدنيّا ًأمس، جراء هجوم انتحاري استهدف شمال غرب باكستان .