اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على العقبات التي تعترض مسار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، في ظلّ استمرار تمسّك القوى السياسية بتمثيل وزاري واسع في الحكومة .

ورصدت الأنباء المتعلّقة بالمستجدات الأمنية والسياسية في سوريا، مبرزة نبأ ارتفاع حصيلة قتلى الغارة التي استهدفت بلدة في الحدود الشرقية للبلاد، إلى 52 شخصا ً غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام السوري ، وفق ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس .

وتناقلت الصحف إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية .

وأوردت خبر استشهاد شاب فلسطيني أمس متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة .

وتابعت العملية العسكرية التي يشنها الجيش الليبي، لمطاردة المسلحين المعتدين على حقول النفط في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد .

ولفتت الانتباه إلى التقدم الواسع الذي أحرزته القوات اليمنية المسنودة من قوات التحالف العربي أمس، في محافظة صعدة شمال اليمن، إضافة إلى الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي الارهابية في العتاد والأرواح، خلال معارك مع الجيش الوطني، غربي تعز .

كما واكبت صحف لبنان، التحضيرات الجارية خلال الفترة التي تسبق موعد الانتخابات التشريعية في باكستان المقرر في 25 يوليو المقبل .