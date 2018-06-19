اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث استشهد مواطنيين فلسطينيين بينهم طفل في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات العودة على حدود القطاع ، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على عدة مواقع في القطاع.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

وأشارت إلى أقوال الرئاسة الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يعترفا بأية شرعية لما تخطط له الإدارة الأميركية وإسرائيل بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت عنوان "المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، بهدف تقويض المشروع الوطني المتمثل بإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحويل موضوع غزة إلى قضية إنسانية".

وسلطت الضوء على أقوال الحكومة الفلسطينية، إن الحجج والذرائع التي يسوقها الاحتلال لتبرير عدوانه على قطاع غزة واهية و كاذبة، ولا تلغي حقيقة استمرار فرض الحصار على أهلنا العزل منذ 11 عاما، واستمرار تصعيد العدوان الشامل ضدهم.

وأوردت تأكيدات رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع أن سلطات الاحتلال تعمدت انتهاك حقوق ومشاعر الأسرى من خلال عمليات القمع والمضايقات بحقهم، خلال أيام عيد الفطر .