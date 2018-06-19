اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تصاعد وتيرة ما أسمته بمعركة النفط في ليبيا اثر إعلان إحدى الشركات النفطية الكبرى عن احتراق خزانين للنفط الخام يحويان نحو 400 ألف برميل بميناء رأس لانوف عقب استهدافه بقذيفة مجهولة المصدر مما تسبب في ضرر جسيم وكارثة كبرى بالمنطقة.

فلسطينيا كتبت صحف تونس عن إقدام طائرات إسرائيلية فجر أمس على شن عدة غارات على 9 مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع.

وألقت الضوء على قضية المهاجرين الذين رفضتهم ايطاليا واستقبلتهم اسبانيا عقب إنقاذهم من عرض البحر الأبيض المتوسط ,مشيرة في السياق إلى أن قرار ايطاليا خلف استياء جل الدول الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية المتخصصة في إنقاذ المهاجرين الوافدين الى أوروبا عبر البحر .

ولفتت صحف اليوم الانتباه إلى اعلان كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تعليق مناورات عسكرية كبرى هذا الأسبوع شريطة استئنافها إذا لم تف كوريا الشمالية بتعهدها نزع السلاح النووي .

وانتقت من بين تقارير دولية متفرقة قيام شخص بإطلاق نار بمركز للتسوق في ولاية واشنطن الأمريكية تسبب في عدد من الإصابات , ودعوة النمسا , ألمانيا إلى توضيح مزاعم بان عملاء للمخابرات الألمانية تجسسوا بشكل منهجي على ساسة ومنظمات دولية وشركات في الأراضي النمساوية .