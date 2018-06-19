اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة و قطاع غزة، و نقلت الانباء التي تحدثت عن قصف قوات الاحتلال أمس لعدة أهداف لحركة حماس ردا على اطلاق طائرات ورقية و بالونات مشتعلة .

و تناولت الوضع الميداني في سوريا، و نقلت عن جيش النظام السوري ان طائرات أمريكية قد قصفت أحد مواقعه العسكرية شرق سوريا مما أدى إلى سقوط قتلى و مصابين .

و توقفت الصحف عند ماسي اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، و خاصة باقليم كردستان العراق ،الذي يضم أكثر من 33 ألف لاجئ شردتهم الحرب الأهلية منذ سبع سنوات .

و تطرقت الصحف إلى ملف الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية، مبرزة التساؤلات حول ما إذا كانت سلطات بيونغ يونغ ستتخلى فعلا عن ترسانتها النووي بعد القمة الامريكية الكورية الشمالية .

و أولت اهتماما لاشكالية الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا ،و ماسي المهاجرين في ظل رفض ايطاليا استقبال الأفواج القادمين إلى سواحلها.

و اهتمت بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية و البرلمانية المزمع اجراءها في تركيا في 24 يونيو الجاري، مشيرة إلى اعلان لجنة الانتخابات العليا أن أكثر من 59 مليون ناخب يحق لهم الادلاء باصواتهم داخل البلاد و خارجها.