اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة و قطاع غزة، و نقلت الانباء التي تحدثت عن قصف قوات الاحتلال أمس لعدة أهداف لحركة حماس ردا على اطلاق طائرات ورقية و بالونات مشتعلة .
و تناولت الوضع الميداني في سوريا، و نقلت عن جيش النظام السوري ان طائرات أمريكية قد قصفت أحد مواقعه العسكرية شرق سوريا مما أدى إلى سقوط قتلى و مصابين .
و توقفت الصحف عند ماسي اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، و خاصة باقليم كردستان العراق ،الذي يضم أكثر من 33 ألف لاجئ شردتهم الحرب الأهلية منذ سبع سنوات .
و تطرقت الصحف إلى ملف الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية، مبرزة التساؤلات حول ما إذا كانت سلطات بيونغ يونغ ستتخلى فعلا عن ترسانتها النووي بعد القمة الامريكية الكورية الشمالية .
و أولت اهتماما لاشكالية الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا ،و ماسي المهاجرين في ظل رفض ايطاليا استقبال الأفواج القادمين إلى سواحلها.
و اهتمت بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية و البرلمانية المزمع اجراءها في تركيا في 24 يونيو الجاري، مشيرة إلى اعلان لجنة الانتخابات العليا أن أكثر من 59 مليون ناخب يحق لهم الادلاء باصواتهم داخل البلاد و خارجها.
GMT 09:43 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:41 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:39 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:37 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:36 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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