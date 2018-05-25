اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأشارت الصحف إلى إدانة الحكومة الأردنية، إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسلطت الضوء على تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون للرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وتابعت صحف الأردن ، تعزيز الولايات المتحدة العقوبات على إيران، لتستهدف عدة شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

واهتمت بالغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لقاء القمة المزمع عقده في 12 يونيو مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.