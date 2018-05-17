أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة الخميس

ركزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها، على تعرض سفير إسرائيل لدى أنقرة للإهانة أمام عدسات الكاميرات، بسبب خضوعه لتفتيش مهين في مطار اسطنبول.

كما استعرضت تهديد رئيس كوريا الشمالية بإلغاء لقائه مع الرئيس ترمب، في حال أصر الأخير على تخلى كوريا الشمالية عن سلاحها النووي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"هآرتس":

تناولت التقديرات الإسرائيلية، بأن حركة حماس تفضل الامتناع عن أي مواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل، حيث أن قائد حركة حماس السنوار أكد أن حركته تعمل بالتعاون مع مصر من أجل منع تدهور الأوضاع.

كما كتبت الصحيفة: إطلاق نار من أسلحة خفيفة من قطاع غزة، وإصابة منازل في مدينة" اسديروت" بأضرار، والجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع تابعة لحركة حماس شمال وجنوب قطاع غزة.

ومن بين العناوين أيضا: "سفير إسرائيل لدى أنقرة تعرض للإهانة البالغة، وأمام عدسات الكاميرات في مطار اسطنبول، حيث خضع لتفتيش دقيق ومهين، ووزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت الممثل التركي في تل أبيب لجلسة توبيخ".

وتناولت: القانون يسمح رفع العلم الفلسطيني، إلا أن جهاز الشرطة الإسرائيلي منع رفع الأعلام الفلسطينية بالعنف، وكان حوالي 200 من النشطاء اليساريين والعرب تظاهروا أثناء فتح السفارة الأميركية في القدس، ورفعوا الأعلام الفلسطينية".

ونشرت أيضا: "اللجنة الاستخبارية التابعة الى مجلس الشيوخ الأميركي أقرت رسميا في تقرير لها، أن روسيا كانت فعلا قدمت المساعدة للرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وبأمر من الرئيس بوتين.

وأيضا: "رئيس كوريا الشمالية يهدد بإلغاء لقائه مع الرئيس ترمب، في حال أصر على أن تتخلى كوريا الشمالية عن سلاحها النووي، كذلك موقع أمازون الضخم للتسوق على الشبكة العنكبوتية على وشك دخول إسرائيل".

يديعوت أحرنوت:

عنونت على صدر صفحتها الأولى: "أثناء الحظر التجاري على إيران .. تركيا كانت اشترت معدات الكترونية من اسرائيل وقامت ببيعها لإيران، والأمم المتحدة تبدأ بإجراء تحقيق في هذه المعلومات".

وأشارت إلى قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة؛ بحجة الرد على إطلاق نار من القطاع على منازل في مدينة "اسديروت"، وليبرمان يقول يجب الانسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وإلى الأبد".

"معاريف":

ومن بين ما نشرته صحيفة "معاريف" تصريحات لمسؤول كبير وبارز في حركة حماس، الذي اعترف بالأمس أن 50 من بين قتلى المواجهات الأخيرة على حدود قطاع غزة من نشطاء حركة حماس.

كما أوضحت أنه رغم الهدوء النسبي على حدود قطاع غزة، حادثا إطلاق نار هناك مما ينذر باحتمال التصعيد من جديد، والجيش يقصف عدة مواقع تابعة لحركة حماس في القطاع.

واحتل خبر حمل عنوان "معركة الإهانات"، كتب فيه عن السفير الإسرائيلي لدى أنقرة الذي تعرض لعملية تفتيش مهينة في مطار اسطنبول.

ومن بين ما نشرته الصحيفة أيضا: "الوزير نفتالي بينت يحتج على حلقة أمس ببرنامج ساخر، في القناة الثانية عشر الإسرائيلية، لاستخدام رموز دينية يهودية بشكل ساخر.

"إسرائيل هيوم":

"غضب في مصر على قطر وتركيا، وقطر تتهم أنها تمثل مصالح إيران.

سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وعقوبات جديدة على الأمين العام لحزب الله ونائبه.