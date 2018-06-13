اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبد الله الثاني وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التي ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

واهتمت بتقدير العاهل الأردني لمواقف دولة الكويت التاريخية والداعمة للأردن، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، وما تبديه دومًا من استعداد لدعم اقتصاده.

وسلطت صحف الأربعاء الضوء على مباحثات العاهل الأردني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وواكبت المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز لتشيكل حكومته الجديدة وسط توقعات بأن تضم 28 وزيرًا .

وتطرقت الصحف إلى استعدادات المجلس المركزي الفلسطيني لعقد اجتماع الشهر المقبل برام الله، لبحث تعيين نائب للرئيس الفلسطيني.

ونشرت قرار الحكومة العراقية تشكيل لجنة لتلقي شكاوى بشأن المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية، بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العمل لتشكيل حكومة جديدة.

وتحدثت صحف الأردن عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وثيقة شاملة عقب قمتهما التاريخية التي استهدفت نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية أميركية لبيونغ يانغ.