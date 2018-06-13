اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبد الله الثاني وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التي ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.
واهتمت بتقدير العاهل الأردني لمواقف دولة الكويت التاريخية والداعمة للأردن، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، وما تبديه دومًا من استعداد لدعم اقتصاده.
وسلطت صحف الأربعاء الضوء على مباحثات العاهل الأردني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وواكبت المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز لتشيكل حكومته الجديدة وسط توقعات بأن تضم 28 وزيرًا .
وتطرقت الصحف إلى استعدادات المجلس المركزي الفلسطيني لعقد اجتماع الشهر المقبل برام الله، لبحث تعيين نائب للرئيس الفلسطيني.
ونشرت قرار الحكومة العراقية تشكيل لجنة لتلقي شكاوى بشأن المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية، بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العمل لتشكيل حكومة جديدة.
وتحدثت صحف الأردن عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وثيقة شاملة عقب قمتهما التاريخية التي استهدفت نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية أميركية لبيونغ يانغ.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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