اهتمامات الصحف الباكستانية اليوم الثلاثاء

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسقوط عشرات القتلى الأبرياء بنيران الاحتلال الإسرائيلي .

وتناقلت استنكار المجتمع الدولي للأعمال الوحشية التي يُمارسها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين .

وسلطت الضوء على تطورات الوضع السياسي في باكستان حيث اتفقت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الوطني على تعيين رئيس الحكومة الانتقالية التي سيشرف على مرحلة الانتخابات القادمة .

وأخبرت عن احتمال حل البرلمان الحالي قبل أيام من إكمال ولايته الدستورية الممتدة لغاية نهاية الشهر الجاري بعد الاتفاق بين الحزب الحاكم الباكستاني وحزب المعارضة الرئيسي .

واهتمت كذلك باستنكار لجنة الأمن الوطني التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني تصريحات رئيس الوزراء السابق نواز شريف التي أثار فيها قضايا تتعلق بالمصلحة الوطنية .

وتطرقت إلى الدعم الكامل من الحكومة الأفغانية للإعلان الذي أصدره علماء الدين في ختام المؤتمر الإسلامي في إندونسيا حول السلام في أفغانستان .

وتناقلت أنباء سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في كل من الهند وأفغانستان .

وأشارت إلى حادث التدافع الذي وقع في بنغلادش وأدى إلى مصرع عشرة أشخاص إصابة أكثر من خمسين .