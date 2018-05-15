اهتمامات الصحف الباكستانية اليوم الثلاثاء

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسقوط عشرات القتلى الأبرياء بنيران الاحتلال الإسرائيلي .
وتناقلت استنكار المجتمع الدولي للأعمال الوحشية التي يُمارسها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين .
وسلطت الضوء على تطورات الوضع السياسي في باكستان حيث اتفقت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الوطني على تعيين رئيس الحكومة الانتقالية التي سيشرف على مرحلة الانتخابات القادمة .
وأخبرت عن احتمال حل البرلمان الحالي قبل أيام من إكمال ولايته الدستورية الممتدة لغاية نهاية الشهر الجاري بعد الاتفاق بين الحزب الحاكم الباكستاني وحزب المعارضة الرئيسي .
واهتمت كذلك باستنكار لجنة الأمن الوطني التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني تصريحات رئيس الوزراء السابق نواز شريف التي أثار فيها قضايا تتعلق بالمصلحة الوطنية .
وتطرقت إلى الدعم الكامل من الحكومة الأفغانية للإعلان الذي أصدره علماء الدين في ختام المؤتمر الإسلامي في إندونسيا حول السلام في أفغانستان .
وتناقلت أنباء سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في كل من الهند وأفغانستان .
وأشارت إلى حادث التدافع الذي وقع في بنغلادش وأدى إلى مصرع عشرة أشخاص إصابة أكثر من خمسين .
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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