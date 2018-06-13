اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي، خلال قمهتما التاريخية في سنغافورة أمس، بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتدمير موقع إطلاق الصواريخ البالستية مقابل ضمانات أمنية أمريكية لبيونج يانج.

وقالت بعد أشهر من تبادل حرب التصريحات بينهما، اجتمع ترامب وكيم ووقعا وثيقة مشتركة شملت تعهد الولايات المتحدة وكوريا إقامة علاقات جديدة، وأن توحد الدولتان جهودهما لإقامة نظام دائم ومستقر للسلام بشبه الجزيرة الكورية.

ولفتت صحف الأربعاء إلى ترحيب مصر بانعقاد القمة وما تمخض عنها من نتائج إيجابية ستسهم في إنهاء التوتر وإحلال السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية.

وعرجت إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد خلال مباحثاته مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، على استمرار المساعي المصرية لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات شعبها.

وأخبرت الصحف عن تدمير قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قاعدة صواريخ كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تستخدمها في قصف المناطق السكنية غرب اليمن.

وتطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، رفضه لإعادة الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 الشهر الماضي، وذلك بعد الحريق الذي شبّ في مخزن لصناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي.

دوليًا.. سلطت صحف مصر الضوء على اتفاق حكومات أربع دول أوروبية "إيطاليا ومالطا واليونان وقبرص" لأول مرة على توحيد جهودها لإحصاء المهاجرين المفقودين في البحر المتوسط، استجابة لدعوة اللجنة الدولية حول الأشخاص المفقودين في روما.