اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

استمرت الصحف التونسية الصادرة اليوم، في رصد مستجدات الأحداث التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية إلى 77 ضحية تم انتشالهم من سواحل مدينة قرقنة بعد غرق مركبهم الأسبوع الماضي.

وأخبرت دوليًا عن سيطرة قوات الجيش الليبي على 90 بالمائة من مدينة درنة بعد مواجهات مع الجماعات التي تسمي نفسها بقوة حماية درنة بينما يصنها الجيش الليبي وسلطات مدينة طبرق بالجماعة الإرهابية .

وألقت صحف السبت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 386 فلسطينيًا بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع وذلك خلال مشاركتهم في مسيرات العودة بقطاع غزة فيما توافد الآلاف على مدينة القدس المحتلة في جمعة مليونية القدس متحدين رصاص الاحتلال.

وتحدثت عن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط في ليبيا في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة وتأخرت بسبب طلب موسكو إجراء مزيد من التدقيق .

وتناقلت صحف تونس أوامر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بتجميد كل طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.