اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالخطوات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بالأشراف على عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في عموم العراق, وتسمية قضاة يتولون إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في بغداد والمحافظات العراقية كافة.
وعرجت على الموقف الدستوري والقانوني من احتمالات تمديد عمر البرلمان العراقي على خلفية إعادة النظر بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الشهر الماضي, وماتقتضيه من وقت يتجاوز عمر البرلمان الحالي الذي ينتهي نهاية الشهر الحالي, منوهة بأن كلمة الفصل في هذه القضية بيد القضاء وحده.
وأبرزت صحف الأربعاء المحاور التي وردت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وبخاصة مايتعلق بالحريق الذي طال مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات شرق بغداد قبل أيام، ونتائج التحقيق في هذه القضية, فضلا عن تداعيات تفجير كدس عتاد في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية الأسبوع الماضي.
وتطرقت إلى العمليات العسكرية التركية في شمال العراق لمطاردة عناصرحزب العمال الكردستاني المعارض, وردود الفعل العراقية الرسمية إزاءها.
وفي الشأن الدولي.. تحدثت صحف العراق عن القمة التي عقدت بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي في سنغافورة, ومانجم عنها من قرارات.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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