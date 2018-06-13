اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتداعيات الأزمة الناشئة بين لبنان والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على خلفية قرار وزير الخارجية جبران باسيل، تجميد إصدار إجازات إقامة لأفراد المنظمة في لبنان.

وأخبرت عن تأدية أكثر من 350 ألف مصل صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

وتحدثت صحف الأربعاء عن تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض حكومته لإعادة الإنتخابات التشريعة مرة أخرى، وتشديده على أنه لا عودة إلى الوراء والإنتخابات قد جرت ويجب تشكيل حكومة جديدة.

وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس في القاهرة، التي تطرقت إلى المساعي الجارية لكسر الجمود والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.

وتطرقت إلى إعلان السلطات الأمنية العراقية مقتل 27 شخصًا بينهم نساء وأطفال بانفجار ثلاثة منازل مفخخة في البلدة القديمة بالموصل شمال العراق.

وأوردت صحف لبنان إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون بقمتهما التاريخية التي انعقدت أمس في سنغافورة باعتبارها اختراقا في العلاقات بين البلدين.