اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتداعيات الأزمة الناشئة بين لبنان والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على خلفية قرار وزير الخارجية جبران باسيل، تجميد إصدار إجازات إقامة لأفراد المنظمة في لبنان.
وأخبرت عن تأدية أكثر من 350 ألف مصل صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.
وتحدثت صحف الأربعاء عن تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض حكومته لإعادة الإنتخابات التشريعة مرة أخرى، وتشديده على أنه لا عودة إلى الوراء والإنتخابات قد جرت ويجب تشكيل حكومة جديدة.
وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس في القاهرة، التي تطرقت إلى المساعي الجارية لكسر الجمود والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
وتطرقت إلى إعلان السلطات الأمنية العراقية مقتل 27 شخصًا بينهم نساء وأطفال بانفجار ثلاثة منازل مفخخة في البلدة القديمة بالموصل شمال العراق.
وأوردت صحف لبنان إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون بقمتهما التاريخية التي انعقدت أمس في سنغافورة باعتبارها اختراقا في العلاقات بين البلدين.
GMT 10:05 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء
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GMT 09:41 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء
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GMT 09:22 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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