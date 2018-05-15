اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد 59 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 2800 آخرين، جراء القمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال لمتظاهري مخيمات العودة على طول الحدود مع قطاع غزة .
وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترأسه اجتماع القيادة الفلسطينية أمس رام الله: إن ما جرى في القدس من نقل السفارة الأمريكية للقدس، هو افتتاح لبؤرة استيطانية أمريكية وليست سفارة .
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GMT 06:40 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية اليوم الاثنين
ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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