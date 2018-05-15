اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد 59 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 2800 آخرين، جراء القمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال لمتظاهري مخيمات العودة على طول الحدود مع قطاع غزة .

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترأسه اجتماع القيادة الفلسطينية أمس رام الله: إن ما جرى في القدس من نقل السفارة الأمريكية للقدس، هو افتتاح لبؤرة استيطانية أمريكية وليست سفارة .