اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيدات العاهل الأردني عبدالله الثاني بضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية لحماية حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، ووقف الاعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وتابعت ، رود الفعل الدولية المنددة باستشهاد نحو 60 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة الاثنين الماضي، تزامنًا مع تدشين السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، في ظل طلب بعض الدول إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين احتجاجًا .

وأبرزت صحف الأردن ، دعوات دول غربية بإجراء تحقيق مستقل حول الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة الاثنين ، كما اهتمت بالجلسة طارئة لمجلس الأمن حول أعمال العنف في غزة التي دعت إليها الكويت، واعلن خلالها السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أن بلاده ستقترح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تأمين حماية المدنيين الفلسطينيين .

وسلطت الضوء على المفاوضات حول سوريا في استانا عاصمة كازاخستان ، وتبعات إعلان نتائج الانتخابات التشريعية العراقية وخارطة التحالفات السياسية المستقبلية من أجل تشكيل الحكومة القادمة .