اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيدات العاهل الأردني عبدالله الثاني بضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية لحماية حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، ووقف الاعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وتابعت ، رود الفعل الدولية المنددة باستشهاد نحو 60 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة الاثنين الماضي، تزامنًا مع تدشين السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، في ظل طلب بعض الدول إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين احتجاجًا .
وأبرزت صحف الأردن ، دعوات دول غربية بإجراء تحقيق مستقل حول الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة الاثنين ، كما اهتمت بالجلسة طارئة لمجلس الأمن حول أعمال العنف في غزة التي دعت إليها الكويت، واعلن خلالها السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أن بلاده ستقترح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تأمين حماية المدنيين الفلسطينيين .
وسلطت الضوء على المفاوضات حول سوريا في استانا عاصمة كازاخستان ، وتبعات إعلان نتائج الانتخابات التشريعية العراقية وخارطة التحالفات السياسية المستقبلية من أجل تشكيل الحكومة القادمة .
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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