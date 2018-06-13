اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، على قيام الانتخابات في العام 2020، وحثه الأحزاب على الاستعداد لخوضها في ميقاتها المحدد.
ونقلت عن وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي، أن الحرب كانت خيارًا استثنائيًا فُرض على الحكومة من أجل بسط الأمن والسلام وهيبة الدولة، وأن الأصل في السودان هو السلام والاستقراروالتنمية والتسامح والتعايش وقبول الآخر.
وركزت صحف الأربعاء على تأكيد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي أن اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" ستعقد اجتماعًا الاثنين المقبل في الأردن، بمشاركة أكثر من 25 دولة، لوضع رؤية شاملة للأزمة المالية التي تعانيها الوكالة لتقديمها لاجتماع الدول المانحة في 25 يونيو الذي سيعقد في نيويورك.
ولفتت الانتباه الى اعتقال السلطات العراقية أربعة أشخاص بشبهة الضلوع في حرق مركز لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد.
ونشرت إعلان مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي، أن هجومًا انتحاريًا مزدوجًا وقع في منطقة شيحا بمدينة درنة أمس.
وسلطت صحف السودان الضوء على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "وثيقة شاملة" في ختام قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، أمس.
GMT 10:05 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء
GMT 10:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
GMT 09:41 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء
GMT 09:38 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 09:22 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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