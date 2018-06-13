اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، على قيام الانتخابات في العام 2020، وحثه الأحزاب على الاستعداد لخوضها في ميقاتها المحدد.

ونقلت عن وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي، أن الحرب كانت خيارًا استثنائيًا فُرض على الحكومة من أجل بسط الأمن والسلام وهيبة الدولة، وأن الأصل في السودان هو السلام والاستقراروالتنمية والتسامح والتعايش وقبول الآخر.

وركزت صحف الأربعاء على تأكيد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي أن اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" ستعقد اجتماعًا الاثنين المقبل في الأردن، بمشاركة أكثر من 25 دولة، لوضع رؤية شاملة للأزمة المالية التي تعانيها الوكالة لتقديمها لاجتماع الدول المانحة في 25 يونيو الذي سيعقد في نيويورك.

ولفتت الانتباه الى اعتقال السلطات العراقية أربعة أشخاص بشبهة الضلوع في حرق مركز لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد.

ونشرت إعلان مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي، أن هجومًا انتحاريًا مزدوجًا وقع في منطقة شيحا بمدينة درنة أمس.

وسلطت صحف السودان الضوء على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "وثيقة شاملة" في ختام قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، أمس.