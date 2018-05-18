اهم اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد اليوم في مدينة اسطنبول التركية لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين.
وعرجت على اعلان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب، التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع جنوب السودان،ودعوته جوبا للانخراط بجدية مع الخرطوم والاتحاد الأفريقي، للإسراع بتكوين مؤسسات إدارية أبيي التي قال إنها لا غنى عنها في المنطقة .
ولفتت الانتباه الى تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري امس، الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة القرار الأمريكي أو قرار أية دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها.
وركزت على تمكن قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي أمس من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في محافظة الجوف شمال البلاد .
ونشرت اعلان قيادة شرطة ديالى العراقية أمس، عن انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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