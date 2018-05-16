اهتمامات الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية ، مبرزة في الشأن المحلي حرص الرئيس السوداني عمر البشير على تحقيق السلام في دارفور .

وأشارت إلى تأكيد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم موقف السودان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة واستنكاره للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

ونشرت إعلان وزارة الدفاع السودانية أمس تدشين سرب جديد من الطائرات المقاتلة التي انضمت حديثًا للقوة الجوية .