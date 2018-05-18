أهم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى سلسلة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأبرزت مطالبة وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ أمس الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وأفادت صحف الجمعة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيترأس وفد بلاده في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تقرر عقدها بشكل عاجل لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين.
وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، وتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وسلطت الضوء على إعلان القوات المسلحة المصرية، مقتل 19 مسلحاً وتفجير 3 عبوات ناسفة وتدمير 3 أنفاق تستخدمها العناصر الإرهابية في استهداف القوات.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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