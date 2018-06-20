اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على النقاشات الجارية بين وزيرا التجارة السوداني والمصري بشأن الاستعدادات لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين على مستوى الفنيين والخبراء، لمعالجة الملفات التجارية العالقة بين البلدين .
وأبرزت اعلان وزارة الخارجية الأثيوبية أمس عن عقد لقاء مرتقب اليوم بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في أديس أبابا للمرة الأولى .
واخبرت عن تمكن الجيش اليمني المسنود من قوات التحالف أمس، من السيطرة على مطار الحديدة، فيما تدور معارك عنيفة في محيط المطار، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي خلال الاشتباكات.
وسلطت الضوء على دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس إلى كسر الجمود في عملية السلام وتسوية قضية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي، مؤكداً أن الأردن مستمر بدوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
ونقلت عن المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا قوله انه أجرى مباحثات بناءة مع مسؤولين روس وأتراك على مدى اليومين الماضيين، بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها.
GMT 09:07 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 09:05 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 09:01 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 08:41 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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