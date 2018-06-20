اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على النقاشات الجارية بين وزيرا التجارة السوداني والمصري بشأن الاستعدادات لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين على مستوى الفنيين والخبراء، لمعالجة الملفات التجارية العالقة بين البلدين .

وأبرزت اعلان وزارة الخارجية الأثيوبية أمس عن عقد لقاء مرتقب اليوم بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في أديس أبابا للمرة الأولى .

واخبرت عن تمكن الجيش اليمني المسنود من قوات التحالف أمس، من السيطرة على مطار الحديدة، فيما تدور معارك عنيفة في محيط المطار، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي خلال الاشتباكات.

وسلطت الضوء على دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس إلى كسر الجمود في عملية السلام وتسوية قضية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي، مؤكداً أن الأردن مستمر بدوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

ونقلت عن المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا قوله انه أجرى مباحثات بناءة مع مسؤولين روس وأتراك على مدى اليومين الماضيين، بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها.