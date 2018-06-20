اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار حالة المرواحة فيما خص عملية تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحديث عن نية الافرقاء السياسيين الدفع نحو حلحلة العقد التي تعترض عملية التأليف والإتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.
وأشارت الى الإجتماع الذي عقده المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا مع ممثلين عن الدول الضامنة للمفاوضات السورية في الآستانة بخصوص مسألة تشكيل لجنة دستورية.
وتحدثت صحف الصباح عن نجاح القوات المشتركة اليمنية بإسناد من التحالف العربي في تحرير مطار الحديدة الإستراتيجي لتصبح على بعد 10 كيلومترات من ميناء المدينة الذي يستخدم في تهريب السلاح الإيراني الى الميليشيات الإنقلابية.
ولفتت الى قرار السلطات الأمنية المصرية تمديد العمل بمعبر رفح البري حتى فترة عيد الأضحى المقبل .
وأوردت خبر الاجتماع الذي عقد العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس في عمان مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات للبحث في عملية السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولفتت صحف لبنان إلى إشادة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزعيم كوريا الشمالية الزائر كيم جونغ أون أمس مشيرا إلى النتيجة الإيجابية لاجتماع القمة التاريخي الذي عقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.
GMT 09:09 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:07 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 09:05 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
GMT 09:01 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 08:41 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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