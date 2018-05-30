اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على محورية واستراتيجية العلاقات بين مصر والسودان، مبينًا أن الفترة المقبلة ستشهد زخمًا في العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.
وتحدثت عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية يوم السبت المقبل أمام مجلس النواب.
وسلطت الضوء على اتفاق القيادات الليبية في ختام اجتماعهم في باريس على إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر المقبل، وتعاون القوى الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أي مجموعة تحاول عرقلة الاقتراع.
وأفادت بأن قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية تمكنت أمس من تحرير مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي في محافظة تعز.
دوليًا، لفتت صحف مصر إلى أن شبه الجزيرة الكورية شهدت حالة من النشاط الدبلوماسي في إطار التخطيط للقمة التاريخية المرتقبة بين رئيسي كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.
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GMT 06:56 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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