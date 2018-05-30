اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على محورية واستراتيجية العلاقات بين مصر والسودان، مبينًا أن الفترة المقبلة ستشهد زخمًا في العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.

وتحدثت عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية يوم السبت المقبل أمام مجلس النواب.

وسلطت الضوء على اتفاق القيادات الليبية في ختام اجتماعهم في باريس على إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر المقبل، وتعاون القوى الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أي مجموعة تحاول عرقلة الاقتراع.

وأفادت بأن قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية تمكنت أمس من تحرير مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي في محافظة تعز.

دوليًا، لفتت صحف مصر إلى أن شبه الجزيرة الكورية شهدت حالة من النشاط الدبلوماسي في إطار التخطيط للقمة التاريخية المرتقبة بين رئيسي كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.