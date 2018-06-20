اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تاكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاءه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، حول توزيع حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، لمجموعة من المشاريع ولخزينة الدولة والاحتياطي الأجنبي ، مشيراً إلى توجه الحكومة الأردنية لتنفيذ خطة لضبط النفقات العامة .
وتابعت الصحف دعوه اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" ، للمجتمع الدولي لتوفير الامكانات اللازمة للوكالة من أجل مواصلة رعايتها لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
واهتمت بعزم وكالة الغوث الدولية " الأونروا" إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة، بسبب أزمة مالية حادة تواجه الوكالة.
وتناولت تحذير الهيئات الإسلامية في القدس من محاولة سلطات الاحتلال فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى بشكل تدريجي.
وتظرقت إلى دخول القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، لمطار مدينة الحديدة، بعد نحو أسبوع من المعارك عند أطرافه.
ونشرت بيان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي ميستورا ، حول محادثات جوهرية جرت وقضايا متصلة بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها
GMT 09:09 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
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GMT 08:41 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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