أبرز وأهم اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين

ركزت الصحف العراقية الصادرة ، اليوم ، اهتمامها بالبيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الـ29 التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية أمس الأحد بحضور عربي رفيع.
وأبرزت الصحف اهتمام القادة العرب بأوضاع العراق وإشادتهم في البيان الختامي للقمة بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي , وتأكيدهم على ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه باعتبارها حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي.
ونوهت الصحف بتأكيد القمة على أهمية الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان الى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة ، وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.
وواصلت اهتمامها بالاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل ، مركزة على الحملات الدعائية للمرشحين الذين يصل عددهم إلى نحو 7 الآف مرشح.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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