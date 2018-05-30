اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل استمرار التجاذبات بين القوى الأساسية حول الحصص التي تطالبها بها لتمثيها في الحكومة.

واهتمت بإطلاق مقاومين فلسطينيين أمس 114 قذيفة صاروخية نحو مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة مما أدى إلى إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين وذلك عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع فلسطينية حيث ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت عدداً منها.

وتحدثت صحف الصباح عن تأكيد المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية العقيد صادق الدويد أمس أن قوات المقاومة المشتركة التي تشن عملية واسعة في الساحل الغربي باسناد قوات التحالف العربي باتت قريبة جدا من مدينة الحديدة.

وأخبرت عن مقتل جنديين مصريين وثمانية مسلحين في الحملة التي يقوم بها الجيش المصري منذ التاسع من فبراير في وسط سيناء وشمالها لملاحقة مقاتلي الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى مقتل شرطيتين وأحد المارة في اعتداء إرهابي نفذه مسلح قبل أن تقتله الشرطة في مدينة لييج البلجيكية.

ولفتت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مسؤولاً كوريًا شماليًا كبيراً في طريقه الى نيويورك في زيارة نادرة تندرج في إطار التحضيرات للقمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتقب عقدها في سنغافورة