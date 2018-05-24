اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، خبر استشهاد الفتى عدي أكرم أبو خليل (15 عاما) من قرية عين سينيا شمال مدينة رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي.

كما تناولت الصحف الثلاث تلقي الرئيس محمود عباس مزيدا من الاتصالات الهاتفية العربية والاسلامية للاطمئنان على صحته.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- استشهاد طفل متأثرًا بجروحه شمال رام الله

- "نيويورك تايمز": مظاهرات غزة المقبلة ستنظمها الأمهات

- المرجعيات الدينية: المسجد الأقصى اسلامي ولا يقبل الشراكة

- الحكومة تدين تصريحات فريدمان

- فريدمان: على الفلسطينيين التعامل معنا

- واشنطن تهاجم القيادة الفلسطينية وتصف توجهها لـ"الجنائية الدولية" بالسلبي

- شتاينتس للاتحاد الأوروبي: اذهبوا الى الجحيم

- رئيس الوزراء الفرنسي يلغي زيارته الى اسرائيل

- مشروع قانون يلغي منح نتنياهو وليبرمان اتخاذ قرار شن حرب

- بومبيو يطلب من الكونغرس البت بأمر مكتب مفوضية التحرير في واشنطن

* "الأيام":

- طبيب الرئيس: تماثل للشفاء وسيغادر المستشفى بحلول يوم غدٍ

- الرئيس يوجه رسالة للأسرة التعليمية لمناسبة قرب انطلاق امتحان الثانوية العامة

- أبو ردينة: الفشل مصير أي مبادرة أميركية بدون الموافقة الفلسطينية

- رام الله: استشهاد طفل من عين سينيا متأثرًا بجروحه.. طيران الاحتلال يغير على ميناء غزة ويدمر قاربين

- السفير الأميركي يواصل مهاجمة القيادة الفلسطينية ويمجد نتنياهو

- عريقات يطالب سويسرا بتقديم اعتذار عن تصريح وزير خارجيتها

- أميركا تنتقد توجه الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية

- فريدمان يزعم تعرضه للخداع بشأن الصورة.. تصاعد حملة الاستنكار الفلسطينية لفعلته

- مسؤول أميركي ينفي وجود موعد محدد لإطلاق خطة السلام

- الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم وقعتها مع غواتيمالا

- مؤسسات مقدسية تطالب أميركا بالاعتذار وسحب سفيرها العنصري

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى المزيد من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على صحته

- الرئيس يوجه رسالة للأسرة التعليمية لمناسبة قرب انطلاق امتحان "الثانوية العامة"

- استشهاد الفتى عدي أبو خليل من عين سينيا متأثرًا بإصابته خلال مواجهات على مدخل البيرة الشمالي

- أبو ردينة: أية مبادرة أميركية دون القدس والموافقة الفلسطينية مصيرها الفشل

- الرئيس المصري والعاهل الأردني: وضع القدس يجب تسويته ضمن قضايا الوضع النهائي

- فلسطين تنضم لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ووكالتين تابعتين للأمم المتحدة

- عبد الهادي: الرئيس أصدر توجيهاته للعمل بشكل سريع للحفاظ على المخيمات الفلسطينية كافة في سوريا

- الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع غواتيمالا بسبب نقل سفارتها الى القدس

- برلمانيون أوروبيون يطالبون بموقف حازم اسرائيل بشأن المجزرة الأخيرة في غزة

- عريقات: كرامة الشعب الفلسطيني لا تقدر بثمن