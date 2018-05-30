اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تسارع الجهود الأردنية من أجل الحفاظ على منطقة "خفض التصعيد" بجنوب غرب سوريا، وسط تهديد جيش النظام السوري بشن هجوم على قوات المعارضة بهذه المنطقة التي تم التوافق عليها بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي.

وفي ذات السياق ، ركزت على التعهدات التي قدمتها الولايات المتحدة ، وروسيا للأردن للحفاظ على هذه المنطقة، والإبقاء على الهدوء في الجنوب السوري، في ظل رغبة موسكو في تنظيم لقاء مع الأردن والولايات المتحدة لبحث مستقبل محافظة درعا السورية في جنوب البلاد.

وتابعت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 35 هدفًا في قطاع غزة، في أعقاب الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية على عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948م.

وواصلت متابعتها للحوارات والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري، مع كل الأطراف السياسية في لبنان.

وواكبت تقدم الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي ، نحو مدينة الحديدة ، التي أضحت على بعد 20 كيلومترا من قوات الجيش الوطني.

واهتمت باتفاق القادة الليبيين على إلتزامهم بالعمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر.