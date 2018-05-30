اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تسارع الجهود الأردنية من أجل الحفاظ على منطقة "خفض التصعيد" بجنوب غرب سوريا، وسط تهديد جيش النظام السوري بشن هجوم على قوات المعارضة بهذه المنطقة التي تم التوافق عليها بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي.
وفي ذات السياق ، ركزت على التعهدات التي قدمتها الولايات المتحدة ، وروسيا للأردن للحفاظ على هذه المنطقة، والإبقاء على الهدوء في الجنوب السوري، في ظل رغبة موسكو في تنظيم لقاء مع الأردن والولايات المتحدة لبحث مستقبل محافظة درعا السورية في جنوب البلاد.
وتابعت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 35 هدفًا في قطاع غزة، في أعقاب الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية على عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948م.
وواصلت متابعتها للحوارات والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري، مع كل الأطراف السياسية في لبنان.
وواكبت تقدم الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي ، نحو مدينة الحديدة ، التي أضحت على بعد 20 كيلومترا من قوات الجيش الوطني.
واهتمت باتفاق القادة الليبيين على إلتزامهم بالعمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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